Следователи из Ингушетии стали призерами отборочного этапа Всероссийской спартакиады СК России

Команда следственного управления региона приняла участие в отборочном этапе Всероссийской спартакиады среди сотрудников СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.
«Воля к победе, упорство и спортивный дух позволили команде занять третье место в командном зачёте по баскетболу и настольному теннису. Первое место заняла команда СУ СК России по Ставропольскому краю», — рассказал собеседник.
Он отметил, что в рамках спартакиады прошли соревнования по следующим дисциплинам: лёгкая атлетика (бег), плавание, футбол, баскетбол, настольный теннис и волейбол.
Мероприятие было организовано с целью поддержания высокого уровня физической подготовки сотрудников СК России и укрепления дружеских отношений между ними.
Отмечается, что команды из Северо-Кавказского федерального округа соревновались в Махачкале.
«Мы поздравляем коллег с прекрасным результатом и желаем им новых спортивных достижений!», — добавили в пресс-службе.