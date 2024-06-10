Следователи из Ингушетии стали призерами отборочного этапа Всероссийской спартакиады СК России

«Воля к победе, упорство и спортивный дух позволили команде занять третье место в командном зачёте по баскетболу и настольному теннису. Первое место заняла команда СУ СК России по Ставропольскому краю», — рассказал собеседник.

Он отметил, что в рамках спартакиады прошли соревнования по следующим дисциплинам: лёгкая атлетика (бег), плавание, футбол, баскетбол, настольный теннис и волейбол.