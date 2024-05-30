Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в Ингушетии

Сообщается, что двухлетний ребенок находился в частном доме у родственников в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района. Оставшись без присмотра взрослых, он отправился к протекающему неподалеку Алханчуртскому каналу. Позже его тело было обнаружено в русле канала на окраине села.

На место происшествия незамедлительно прибыли исполняющий обязанности руководителя следственного управления Шамиль Котиев, следователи и криминалисты следственного отдела ведомства по городу Малгобеку.

Также прокурор республики Андрей Васильченко инициировал проверку этого трагического случая.

На место выехал прокурор Малгобека Мурад Бахарчиев, чтобы скоординировать работу специальных служб и правоохранительных органов.

По данному факту проводится проверка.