Сотрудник Минобразования Ингушетии принял участие во Всероссийском антитеррористическом форуме 

Отмечается, что форум в Москве начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В первый день форума прошла тематическая панельная дискуссия, были заслушаны доклады о лучших практиках межведомственного взаимодействия, обсуждались информационные угрозы среди молодежи. Во второй день работы форума состоялась презентация актуальных проектов.

«Форум стал плодотворной площадкой для более трех тысяч экспертов и практиков со всей России — представителей университетов, органов исполнительной власти в сфере образования и молодежной политики, антитеррористических комиссий и координационных центров. Его спикерами стали представители Минобрнауки РФ, Национального антитеррористического комитета и ведущих вузов России», — рассказал газете «Ингушетия» Хизир Вышегуров.