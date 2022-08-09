Не занимать упорства, состязательного духа и целеустремлённости и нашему земляку — Магомеду Дзейтову, мастеру спорта международного класса, руководителю Федерации скалолазания и альпинизма Республики Ингушетия.

«Я отчетливо помню свою первую вершину и те эмоции, которые захлестнули меня, — говорит Дзейтов, вспоминая свое первое восхождение на гору. — Я ходил тогда на восточную вершину Эльбруса, хотя первоначально собирался на западную. Но учитывая тот факт, что у меня ещё не было опыта, выбрал восточную, которая ниже. Восхождение шло со стороны Карачаево-Черкесии. Сначала я приехал в Терскол, на Эльбрусе, и хотел подняться на вершину, как это обычно делают другие. Но мне это оказалось не по душе. Я увидел канатную дорогу, которая забрасывает людей практически на 3000 метров. Потому решил идти на северную сторону. Она сложнее. По этому маршруту мало кто ходит.

Группа состояла из таких же альпинистов, как я. Мы наняли проводника и стали подниматься. Вроде всё шло по плану. Но вдруг резко поменялась погода. Гид принял решение срочно спускаться вниз. Но я отказался. Он был весьма настойчив, потом уговаривал меня, объяснял, что опасно оставаться в такую погоду одному в горах. Но я был решителен в своём желание подняться. В итоге он уступил. Я пошёл вверх. Моя группа уходила всё ниже и ниже и потом окончательно растворилась в тумане.

Это мне сейчас понятно, что действительно был риск, что погода тогда была „нелетная“. Но по воле Всевышнего мне удалось добраться до конечной цели. Я долго сидел на вершине. Были непередаваемые эмоции, радость от восхождения, удовлетворение от того, что я добился своей цели. Но все это проходит, и ты начинаешь понимать, что теперь надо возвращаться вниз. Мне это удалось с небольшими проблемами. Спуск оказался куда проще.

Это был переломный день в моей жизни. Я поверил в себя. В этом восхождении я был один, а соло-восхождение — это все-таки намного серьезнее и опаснее, потому что надеяться не на кого. Но именно это восхождение утвердило моё желание стать альпинистом. Я понял, что могу ходить в горы в одиночку».

Таким запомнился Магомеду Дзейтову его альпинистский дебют.

Сегодня у Магомеда богатый опыт восхождений. В его копилке 53 восхождения на Эльбрус, 4 восхождения на гору Казбек. Пик Ленина, который теперь переименован в пик Ибн-Сина, высотой 7134 метра, он штурмовал почти месяц. И за одно восхождение прошёл маршрут дважды: один раз по классическому варианту, а второй по Аркина. Вот второй был уже рекорд! Никто до него не совершал по нему одиночное восхождение. Но Магомед вспоминает это, как обычное дело, хотя ситуация у него была очень сложная и опасная.

«Я был 10 дней один в палатке, — говорит он. — Ночевки на высоте 6200 метров. У меня была рация. Но поговорить не с кем. Заканчивается еда, садятся батареи рации, погоды нет. Мне надо было пройти еще около 1000 метров, чтобы подняться на вершину 7134 метра. Владимир Сувига, известный альпинист, совершивший восхождение в одиночку на вершину К2, или так называемую „гору — убийцу“, самый сложный в мире пик высотой 8611 метров, немного уступающий Эвересту, хорошо меня понимал и дал добро на восхождение. Сидя на вершине пика Ибн-Сина, я думал навсегда закончить с альпинизмом и больше не рисковать жизнью и здоровьем. За это время я похудел на 28 килограммов, устал, была просто пустота, ну и мысли были соответственно ситуации. Но, как только спускаешься вниз, проходит кислородное голодание, понимаешь, что сделал это, и снова хочешь в горы. Может, это просто человеческий эгоизм, но такое происходит после восхождения на каждую вершину».

К альпинистским достижениям Дзейтова относится и подъём на пик Коммунизма — 7495 метров. А в 2017 году в честь 25-летия Республики Ингушетия Магомед Дзейтов покорил высочайшую точку планеты — Эверест, и установил на нём ингушский флаг.

Альпинизмом Магомед стал заниматься с семи лет.

«Это не было таким спонтанным решением, — говорит он, — к этому я шёл поэтапно. Однако основательно поспособствовал выбору этого спорта просмотр в юности фильма про гору К2 „Вертикальный предел“. Фильм о судьбе альпинистов. Американская картина снята была очень качественно. Сюжет схватил с самого начала. На отвесной скале в результате несчастного случая при восхождении оказались висячими на одном тросе отец, сын и дочь. Отец потребовал, чтобы сын обрезал трос, он пожертвовал собой ради спасения детей. Там не было выбора. Брат и сестра остались живы. Потом сын отказался от этого вида спорта. Сестра же, напротив, стала известным альпинистом и всю жизнь винила брата в смерти отца. Но, по воле обстоятельств, она вновь оказалась в чрезвычайной ситуации. И тут на помощь опять приходит брат, которому в тяжелейших условиях удаётся спасти сестру. Но при этом они теряют своих товарищей.

Фильм произвёл на меня сильное впечатление. Здесь была показана борьба человека с собственными страхами, с пределами человеческих возможностей. Я понял, что этот вид спорта для людей сильных духом. Тогда и зародилась моя мечта стать альпинистом. Так, до 25 лет я изучал теорию альпинизма, географию горных вершин, хотелось знать, какие вершины еще не покорены и можно ли совершить к ним проходы».

Восхождение на Эверест

Восхождение на Эверест состоялось, как мы уже отметили выше, в 2017 году, к 25-летию Республики Ингушетия. Безусловно, это было одно из самых знаменательных событий в жизни ингушского альпиниста и ингушского народа. Покорить Эверест дано не каждому. И даже самому подготовленному альпинисту даётся это покорение с большим трудом, и совершить его могут только люди сильные духом. Напомним, что Эверест два раза (и с северной, и с южной стороны) покоряла ингушская альпинистка Лейла Албогачиева — в честь Олимпиады в Сочи и 20-й годовщины республики, о чём писала наша газета «Ингушетия».

Напомним, что Магомед начал свое восхождение на высочайшую вершину земли 11 апреля 2017 года. За два дня до начала покорения «восьмитысячника» ему пришлось добираться до Катманду, а 11 апреля — до базового лагеря.

Надо отметить, что восхождение Магомеда Дзейтова, который отснял 32 минуты видеосъёмок на вершине Эвереста, внесла в свою летопись мисс Элизабет Хоули, известная во всём спортивном мире как человек, который знает и регистрирует все альпинистские события, относящиеся к этому огромному региону. Кстати, парадокс Хоули заключается ещё и в том, что более чем за сорокалетнюю деятельность она ни разу не поднялась в базовый лагерь под Эверестом, но знает всё, что имеет отношение к этим величественным горам и всем восходителям.

Для справки: высота Эвереста — 8848 метров. Это самая высокая гора на Земле, потому всегда желанна для альпинистов. Но это вершина, сулящая немало бед желающим её покорить. Согласно официальной статистике, на Эвересте погибло более 250 человек, которые пытались подняться на его вершину. И эта статистика учитывает только задокументированные смерти. Никто не знает точно, сколько всего альпинистов навечно нашли на величественной горе свой покой. Были случаи, когда целые экспедиции, отправленные на поиски пропавших альпинистов, погибали на горе из-за сложных погодных условий или в результате схода лавины. Так, 18 апреля 2014 года 16 непальских шерпов (проводников) были убиты лавиной, обрушившейся на их базовый лагерь. 25 апреля 2015 года 19 человек были убиты лавиной, которая сошла с Эвереста из-за мощного землетрясения (это был самый трагический случай в истории альпинизма, когда погибло большое количество альпинистов).

Необходимо отметить, что при восхождении на Эверест Магомед сильно рисковал, потому как использовал всего один баллон с кислородом, тогда как другие альпинисты берут пять-шесть баллонов. Объясним, почему. Самая опасная для жизни человека зона на Эвересте расположена на высоте между 5400 и 6400 метров. Вершина горы находится в зоне смерти. Зона смерти — это термин в альпинизме, который прекрасно характеризует особенности высоты выше 8000 метров, где атмосферное давление меньше чем 356 миллибар. На этом уровне кислорода недостаточно для поддержания человеческой жизни. Поэтому не удивительно, что большинство смертей в высотном альпинизме были вызваны последствиями длительного пребывания в зоне смерти. Это зона, где плохо подготовленный человек теряет жизненно важные функции организма, а его мозг начинает принимать неразумные решения из-за недостатка кислорода. В зоне смерти человеческий организм не может акклиматизироваться, поскольку он использует кислород быстрее, чем он может быть восполнен. Длительное пребывание в зоне смерти без дополнительного кислорода приводит к ухудшению функций организма, потере сознания и, в конечном счете, смерти.

Но наш земляк успешно справился с этой задачей. До своего знаменитого покорения Эвереста Магомед говорил, что никогда не пользовался искусственным кислородом.

«Какое-то время для меня это было принципиально, — говорит он, — как и сольные восхождения, то есть в одиночку. Потом я понял, что рисковать нет смысла. Решил больше не делать сольные бескислородные восхождения на горы выше 7000 метров. Не стоит угнетать свой организм, ведь многие из этих процессов могут стать необратимыми.

При восхождении ты собран до предела. Иначе никак, горы слабость не прощают. И ещё одно, самое главное. На все восхождения я брал с собой Священный Коран. Читал его во время отдыха. Моя вера, это то, что меня движет, потому что только по милости Аллаха мне удается подняться на вершину и благополучно спуститься вниз».

Альпинизму в Ингушетии быть!

Сегодня Магомед Дзейтов возглавляет Федерацию скалолазания и альпинизма Республики Ингушетия. Желание поднять на высокий уровень этот самый что ни на есть мужской вид спорта, безусловно, остаётся для него главной задачей. Он ведёт постоянную работу в этом направлении, проводит встречи на разных уровнях. Есть уже кое-какие положительные сдвиги, но предстоит впереди большая работа, так что опускать руки ему нельзя.

А пока Магомед проводит занятия по скалолазанию и альпинизму в Джейрахском районе, в районе Кавдоломита. Это 13 маршрутов пронумерованных по сложности. Его подопечные, в основном молодые люди от 14 до 25 лет, которые участвуют в спортивных соревнованиях и показывают хорошие результаты. Есть в группе и девушки, которые завоёвывают призовые места.

«Дети дошкольного и младшего школьного возраста занимаются стационарно, на скалодроме в ФОКе Джейрахского района, — говорит Дзейтов, у которого два сына, восьми и шести лет, успешно занимаются скалолазанием. — Была хорошая база и в Магасе, сегодня она нуждается в реконструкции. Хороший скалодром для детей в Назрановском районе, в школе № 15.

В перспективе, по договорённости с Ингушским госуниверситетом, будут проводиться занятия со студентами. Уже принято решение с ректором вуза Фатимой Албаковой о начале спортивных занятий с сентября этого года. В университете очень хорошая база для скалолазания. Экипировкой я уже обеспечил, но нужны гимнастические маты. Будем надеяться, что спонсоры откликнутся и поддержат желание наших молодых людей заниматься альпинизмом.

Главное, есть у молодого поколения соревновательный дух, есть спортивное упорство и целеустремлённость. Это здоровая соревновательная атмосфера. А значит, альпинизму быть в нашей республике!»

Говорят, что альпинизм учит ценить простые человеческие радости, учит быть терпимым и помогать людям, и ещё многому, многому. Но одно остаётся неизменным — это постоянный риск, потому альпинистами могут быть лишь сильные духом люди.

Пожелаем Магомеду Дзейтову и всем, кто мечтает заниматься этим видом спорта, успехов и лёгкого попутного ветра.