В Назрани завершилось комплексное благоустройство улицы Вокзальной

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, общая протяжённость улицы Вокзальной составляет около одного километра. Перед асфальтированием здесь провели большую работу по обновлению инженерной инфраструктуры: заменили водопроводные сети и обустроили канализационный коллектор. Таким образом, улицу привели в порядок комплексно — от коммуникаций до дорожного покрытия.

Особо отмечается, что вдоль Вокзальной расположены социальные объекты и мечеть, здесь проживает большое количество семей, в том числе участники специальной военной операции. Поэтому завершение работ на этом участке было особенно важно для жителей.

«В год 245-летия Назрани мы поставили перед собой задачу завершить как можно больше объектов, которые имеют реальное значение для горожан. Улица Вокзальная — один из таких примеров. Здесь мы подошли к работе комплексно: сначала коммуникации, затем дорожное полотно. Самое главное — качество. Дорога должна быть сделана не на один сезон, а служить людям долгие годы», — отметил мэр Назрани Руслан Оздоев.