УПЧ в Ингушетии добился восстановления права многодетного отца на получение выплат 

Многодетный отец обратился с жалобой в связи с отказом Социального фонда в назначении ему выплат в отношении детей в размере 100% величины прожиточного минимума в республике.

«В январе текущего года я подал заявление через портал государственных услуг для предоставления мне ежемесячного денежного пособия на пятерых детей. Однако, сумма назначенных по итогу выплат составляла лишь 75% от величины прожиточного минимума, с чем я не согласен. Прошу оказать содействие в решение данного вопроса», — сказано в заявлении.

Аппаратом УПЧ был направлен соответствующий запрос в Социальный фонд России, благодаря чему удалось установить, что размер пособия был определен неверно.

В организации пересмотрели ранее принятое решение и назначили в отношении каждого ребенка заявителя ежемесячную выплату в 14 294 рублей, что составляет 100% от величины детского прожиточного минимума в Ингушетии.

Отмечается, что полагающаяся доплата сумм единого пособия за период с января по май нынешнего года в связи с изменением размера выплат уже произведена мужчине в полном объеме.