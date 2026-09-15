Управление МКД в Карабулаке Ингушетии взяла на себя компания «Золотой ключ»

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, компания взяла на обслуживание все многоквартирные дома в городе. Кроме управления жилым фондом, УК также занимается строительством инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) и других инженерных сооружений.



Отмечается, что в числе конкретных работ «Золотого ключа» — замена труб отопления и водопровода, налаживание электроосвещения, эксплуатация канализационных труб в многоквартирных домах. Офис организации расположен по адресу: улица Джабагиева, 17.