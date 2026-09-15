Ингушского единоросса Юсупа Богатырева наградили за помощь участникам СВО 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении ЕР, ему было вручено Благодарственное письмо от лидера партии Дмитрия Медведева. Данная награда была присвоена за активное содействие в поддержке бойцов СВО и их близких, а также за вклад в усиление позиций партии в республике.

Отмечается, что в ходе конференции участники разобрали важные направления партийной деятельности, затронули насущные вопросы экономического и социального роста региона и муниципалитетов, а также обсудили планы по дальнейшему взаимодействию.

Для Юсупа Богатырева участие в подобном масштабном событии дало шанс донести интересы своего города, поделиться наработками и сформулировать свежие цели для развития территории и улучшения условий проживания людей.