Старинную черепицу с клеймом мастера обнаружили в горной Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании, Сергей Яковлевич Анцупов занимался производством кирпича и черепицы в станице Троицкой Сунженского района Терской области. Кирпично-черепичный завод Анцупова упоминается в «Терском календаре» за 1904 год. Согласно изданию, выручка предприятия составляла 300 рублей, а на производстве работали семь человек.

«В «Адресной книге фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России» за 1907 год также упоминается завод Анцупова, где трудились восемь рабочих», — добавил собеседник издания.

Данная находка позволяет предположить, что черепица могла производиться в начале XX века и использоваться преимущественно жителями станицы Троицкой, не имея широкого рынка сбыта.

Специалисты «АСМ Групп» продолжают изучение исторических памятников горной Ингушетии. Подобные находки помогают уточнять сведения о хозяйственных связях и строительных материалах, использовавшихся на территории региона.