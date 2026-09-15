В антитеррористическом форуме в Махачкале принял участие Миннац Ингушетии

Как информировали газету «Ингушетия» в межнациональном ведомстве региона, в центре внимания участников были такие вопросы, как: современные механизмы профилактики терроризма и экстремизма, защита молодёжи от вовлечения в деструктивную деятельность, повышение эффективности информационной работы, использование мультимедийных форматов и выработка практических решений для специалистов на региональном и муниципальном уровне.

Особое внимание было уделено необходимости системной работы с населением, своевременному реагированию на распространение радикальных идей в информационном пространстве, а также развитию конструктивного взаимодействия органов власти, силовых структур, институтов гражданского общества и духовенства.

«Участие представителя Ингушетии в форуме стало важной площадкой для обмена опытом с коллегами из регионов страны и обсуждения актуальных подходов к укреплению общественной безопасности и межнационального согласия», — подчеркнул министр по делам национальностей республики Руслан Мизиев.