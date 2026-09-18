В центре города Сунжа Ингушетии состоялось открытие монументальной арки 

«Суламбек Осканов ценой собственной жизни отвел падающий истребитель от жилого поселка, спас людей и навсегда вошел в историю как пример мужества, воинского долга и офицерской чести. Для нас особенно важно, что традиции служения Отечеству продолжают наши земляки», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что выходцы из республики также с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

«Высокого звания Героя Российской Федерации удостоены пять наших соотечественников, трое из которых — жители Сунжи: Султан Адамович Хашагульгов, Султан Юсупович Хашагульгов и Хасан Русланович Тумгоев. Новая арка станет частью места, объединяющего память о героях разных поколений. Это дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь защите людей и Отечества», — подчеркнул руководитель региона.

Отдельные слова Глава адресовал родителям, воспитавшим достойных сыновей, и всем, кто принимал участие в создании и благоустройстве памятного места.

Новое сооружение напротив Дворца культуры, высотой 8 и шириной 12 метров, стало одним из ключевых архитектурных элементов центра города. Помимо этого, возведена декоративная стена длиной 50 метров, которая органично вписалась в архитектурный ансамбль. Бетонные конструкции отделаны природным белым камнем, также смонтирована система архитектурной подсветки.