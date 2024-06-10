В горной части Ингушетии прошел субботник

«Первостепенной целью мероприятия стала расчистка мест, имеющих немалое историко-архитектурное значение, а также формирование у молодого поколения чувства ответственности за сохранение культурного наследия нашего края. В своеобразной экологической акции приняли участие десятки волонтеров, представители различных ведомств, а также сотрудники администрации Джейрахского района. Все они внесли значительный вклад в сохранение природной красоты и чистоты вышеуказанных территорий», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, в рамках субботника была проведена очистка дорожек, собран различный мусор, облагорожены общественные пространства и так далее. Особое внимание уделялось уборке участков вокруг древних каменных башен и святилищ.

Отмечается, что мероприятие завершилось дружеским чаепитием, где участники смогли поделиться своими впечатлениями и обменяться идеями по дальнейшему благоустройству Ингушетии. Организаторы планируют проводить подобные акции на регулярной основе, чтобы каждый житель республики имел возможность внести свою лепту в улучшение состояния окружающей среды.