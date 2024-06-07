В Ингушетии борются с загрязнением реки Назранка

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, на мониторинговый выезд были приглашены специалисты прокуратуры, Минприроды и Росрыболовства республики.

После проведения совместных контрольных мероприятий было установлено, что произведено загрязнение водной поверхности.

Так, принятыми мерами была предотвращена авария, которая в дальнейшем могла перерасти в большое загрязнение реки.

По итогам выезда начата проверка в отношении образовательного и дошкольного учреждений, расположенных вблизи реки Назранка, так как указанные объекты не имеют своих очистных сооружений.

«Также были обнаружены навалы мусора в прибрежной зоне. В связи с этим хочется в очередной раз напомнить отдыхающим вблизи водных объектов — не забывайте убирать за собой мусор», — подчеркнули в муниципалитете.