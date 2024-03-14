В Ингушетии будут работать 142 избирательных участка во время выборов Президента

Ранее руководитель региона Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к избирателям, отметил, что от результатов голосования зависит, как пойдет дальнейшее развитие российского государства.

Он напомнил, что западные страны делают все возможное, чтобы ослабить Россию, понимая, что она всегда играла важную роль на мировой политической арене, всегда была сильной и влиятельной.

«Такими мы и должны оставаться. Через несколько дней нам предстоит сделать самый ответственный выбор. Каждый должен прийти на избирательный участок и проголосовать за того кандидата, который, по их мнению, является самым сильным, самым авторитетным и надежным», — подчеркнул руководитель субъекта.

Глава также отметил, что численность избирателей в республике за шесть лет выросла почти на 11% и составила по состоянию на 1 января 2024 года 246 177 человек. Главная задача всех задействованных в процессе выборов — это создание им оптимальных условий для участия в голосовании.