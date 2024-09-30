В Ингушетии чествовали чемпиона мира по классической борьбе Ислама Евлоева

Руководитель ведомства Руслан Белхороев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, тепло поздравил триумфатора престижных соревнований в Испании и пожелал атлету успехов в дальнейшем.

Отмечается, что в конце мероприятия Исламу Евлоеву и старшему тренеру СК «Ади Адмад» Исламу Арапханову были вручены благодарности от спортивного ведомства региона и денежная премия от родного клуба.

«Я нисколько не сомневаюсь в том, что такая поддержка мотивирует Ислама на дальнейшие успехи. Хотел бы особо поблагодарить вице-президента Федерации спортивной борьбы России Алихана Харсиева за его постоянную и значимую поддержку спортсменов и их тренеров», —подчеркнул Руслан Белхороев.