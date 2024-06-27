В Ингушетии директор госучреждения подозревается в получении взятки

По данным собеседника издания, 9 ноября минувшего года подозреваемый получил 120 тыс. рублей за выдачу коммерческой организации положительного заключения государственной экспертизы объекта. Через несколько дней еще 50 тыс. рублей уже от другого коммерсанта за те же действия.

Отмечается, что дело возбуждено на основании материалов ОРМ управления ФСБ и МВД по республике.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России. Проводится необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

В отношении лиц, передавших деньги, возбуждены уголовные дела. Им вменяется ч. 2 ст. 291 УК России (дача взятки).