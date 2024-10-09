В Ингушетии организовали экскурсию в воинскую часть для школьников «Здравствуй, юность в сапогах»

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, началось мероприятие с приветственного слова командира. Он отметил, что такие акции помогают развивать у подростков патриотизм, пробуждая интерес к службе в армии и уважение к защитникам Отечества.

Отмечается, что ребята погрузились в атмосферу военной жизни, побывав на тренировочном

полигоне. Здесь в рамках программы показательных выступлений солдаты продемонстрировали элементы тактической подготовки и физической выносливости. Участники экскурсии были впечатлены командной работой и дисциплиной, которые стали запоминающимся зрелищем.

«На протяжении всего дня школьники задавали множество вопросов: от особенностей службы до быта военнослужащих. Командир части тепло общался с ребятами и призывал их учитывать важность таких профессий», — подчеркнули организаторы экскурсии.

«Здравствуй, юность в сапогах» — фраза, которая будет вспоминаться всем участникам экскурсии как символ стремления к службе, долгу и патриотизму.