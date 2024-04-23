В Ингушетии осужден бывший главврач больницы за дачу взятки сотруднику ФСБ в размере 2,5 млн рублей

Отмечается, что в октябре прошлого года осужденный предложил сотруднику управления ФСБ по республике 2,5 млн рублей за непроведение им мероприятий, направленных на выявление хищения бюджетных средств в вышеназванном учреждении здравоохранения.

Передача взятки происходила под контролем правоохранителей, фигурант был задержан на месте преступления в Магасе 8 ноября 2023 года.

Помимо лишения свободы, мужчине запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах и учреждениях.