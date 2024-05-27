В Ингушетии повышают надежность электроснабжения двух сел

ЛЭП обеспечивает электроэнергией часть сельских поселений Верхние и Средние Ачалуки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе компании.

Оперативно-ремонтные бригады Малгобекских районных электрических сетей заменят на энергообъекте 13 км ветхого провода на самонесущий изолированный. Монтаж СИП позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объемы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.

План технических мероприятий также включает замену 17 дефектных опор и 57 выработавших ресурс изоляторов.

Итогом реализации проекта станет повышение надежности и качества электроснабжения более 4,2 тысячи жителей двух населенных пунктов, трех школ, двух детских садов и отряда федеральной противопожарной службы по Республике Ингушетия.

«Я всегда интересуюсь тем, что происходит в моем селе. Не приемлю равнодушия. И как только энергетики приступили к реконструкции линии электропередачи, я поехал на участок: узнал о планах, предложил посильную помощь, — рассказал житель сельского поселения Верхние Ачалуки Адам Дзейтов. — Остались самые приятные впечатления о ребятах. Трудятся сплоченно и без суеты. А самое главное — с желанием. Ведь прекрасно видно, когда работа приносит радость».