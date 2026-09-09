Глава Ингушетии провел заседание совета по взаимодействию с «Движением Первых»

Глава Ингушетии заявил, что эффективность работы с молодежью нужно измерять не числом мероприятий, но личностным ростом детей, их самостоятельностью и ответственностью. Ключевой задачей организации, созданной по инициативе Президента России, является воспитание подрастающего поколения, написал он в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день «Движение Первых» в республике объединяет 51 178 человек, включая почти 7 тысяч наставников. Работают 252 первичных отделения. Значительный вклад в эту деятельность вносят советники «Навигаторов детства», которые за три года провели более 2 тыс. мероприятий с охватом свыше 84 тысяч школьников.

Особое внимание на заседании уделили практическому опыту детей. Отмечена важность волонтерских слетов, где школьники сами выступают организаторами профильных смен в лагерях «Оаздик» и «Молодой патриот». В проекте «Орлята России» участвуют более 13 тыс. учащихся младших классов, а старшеклассники становятся для них наставниками. Это важная преемственность, когда дети учатся не только у взрослых, но и друг у друга. Кроме того, были организованы специальные смены для подростков, состоящих на профилактическом учете.

Успехи республики отметили и на всероссийском уровне: команда из Ингушетии вышла в финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0», участие в которой приняли более 15 тысяч местных школьников.

«Хочу подчеркнуть, что воспитание начинается в семье и продолжается в школе, в общении с наставниками и сверстниками, в спорте, творчестве, добровольчестве. Поэтому это общая задача семьи, педагогов, органов власти и общественных организаций. Мы должны создать для молодых людей такую среду, в которой они смогут раскрыть свои способности, получить первый опыт ответственности, научиться самостоятельно принимать решения и понимать, что от их поступков зависит не только их собственное будущее, но и будущее нашей республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что речь идет о воспитании сильного, самостоятельного и созидательного поколения.