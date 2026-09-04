Открытие филиала СКТЭК состоялось в Малгобеке Ингушетии

В ходе визита премьер-министр субъекта осмотрел учебные аудитории и практические кабинеты, оценил условия для обучения и подготовки студентов, а также встретился с преподавательским составом.

Подготовка в филиале будет вестись по трём специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Профилактическая стоматология». В текущем учебном году на бюджетной основе зачислено около 120 студентов. Открытие отделения позволит жителям Малгобека получать качественное медицинское образование без необходимости выезда за пределы города.

Как отметил директор колледжа Мустафа Цуров, реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, правительства республики и руководства больницы.

«Новое учебное заведение призвано укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения региона и предоставить молодёжи дополнительные возможности для профессионального развития», — подытожил собеседник.