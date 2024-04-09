Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, мероприятие нацелено на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

«Позвонив по телефону доверия полиции 8 (8734) 55-04-99, вы можете сообщить информацию о местах сбыта наркотиков и притонах», — отмечается в релизе.

Также можно связаться по единому экстренному каналу помощи 102 либо 112 (для любых операторов мобильной связи) или позвонить в дежурную часть МВД: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28.