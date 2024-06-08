В Ингушетии пройдёт турнир по вольной борьбе памяти погибших в зоне СВО

В Ингушетии с 8 по 9 июня пройдёт турнир по вольной борьбе, посвящённый погибшим в ходе специальной военной операции (СВО), сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона.
«С 8 по 9 июня во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева состоится открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди младших юношей 2008–2017 годов рождения», — рассказал собеседник.
По его словам, более 500 спортсменов из разных регионов России примут участие в турнире.
Организаторы соревнований — Федерация спортивной борьбы республики и спортивный клуб KINGDOM. Турнир проводится при поддержке Главы Ингушетии.