В Ингушетии пройдёт турнир по вольной борьбе памяти погибших в зоне СВО

«С 8 по 9 июня во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева состоится открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди младших юношей 2008–2017 годов рождения», — рассказал собеседник.

По его словам, более 500 спортсменов из разных регионов России примут участие в турнире.

Организаторы соревнований — Федерация спортивной борьбы республики и спортивный клуб KINGDOM. Турнир проводится при поддержке Главы Ингушетии.