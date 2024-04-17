В Ингушетии рецидивист продал чужую машину

Отмечается, что в апреле 2022 года в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района ранее судимый мужчина одолжил 8,4 тыс. рублей у оператора АГЗС, которые так и не вернул. В октябре прошлого года он же в селе Плиево под благовидным предлогом на время взял у своего знакомого Lada Granta.

Вернувшись через час, фигурант заявил хозяину об угоне автомашины, а сам продал ее на второй день третьему лицу, причинив владельцу ущерб на сумму более 535 тыс. рублей.

В феврале текущего года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.