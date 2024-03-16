В Ингушетии состоялось открытие детского сада на 140 мест в селе Троицкое

Объект возведен в рамках в рамках федеральной программы «Развитие образования» на месте аварийного здания, построенного в 1963 году.

«Это дошкольное учреждение далеко не последнее, которое мы запустим в ближайшее время, впереди у нас — открытие 10-ти садов в разных населенных пунктах республики, которые готовы к сдаче. С начала года мы уже открыли их три», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в рамках национальных проектов и других госпрограмм в регионе строятся детские сады, школы, дома культуры, спортивные учреждения, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

«Мы делаем все, чтобы у наших детей были возможности для хорошего развития, чтобы они уверенно шли вперед, поднимали нашу республику и страну», — подчеркнул Глава.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что 2024-й объявлен Президентом России Годом семьи, а каждый новый детсад — «реальная помощь нашим семьям, отцу и матери, у которых появляется дополнительное время для труда, учебы, отдыха, пополнения семейного бюджета».

Напомним, накануне в городе Сунжа республики открыли новый детский сад на 120 мест.