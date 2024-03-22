В Ингушетии учеников начальных классов посвятили в «Орлят России»

«В этот знаменательный день ребята сделали первые шаги на пути к знанию, патриотизму и добродетели», — рассказала газете «Ингушетия» председатель совета РДДМ «Движение первых» Марина Албагачиева.

Отмечается, что значимое для подрастающего поколения мероприятие посетили министр молодежной политики и туризма Адам Мальсагов, депутат парламента республики Батыр Хамхоев, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Саид Колоев и сотрудники управления образованием по городам Магасу и Назрани.

В ходе посвящения новоиспеченные «орлята» познакомились с основными принципами и уставом организации. Под руководством старших товарищей они исполнили гимн «Орлят России», получили свои первые указания и приняли клятву, обещая любить Родину, усердно учиться, совершать добрые поступки, быть верными своему слову, ценить дружбу, заботиться о ближних и быть совестливыми.

«Дети — это наше будущее. Закладывая фундамент знаний сегодня, в будущем мы получим сильную опору. Орлята учатся летать, а учение уже превращает их в гордых птиц. Пусть в их жизни будет лишь прямая дорога без всяких преград», — подчеркнул министр Адам Мальсагов.