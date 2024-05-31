В Ингушетии выявили нарушения в работе очистных сооружений Сунженской ЦРБ

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в рамках обследования выявлены нарушения, требующие незамедлительного вмешательства.

Специалисты отдела производства администрации муниципалитета во главе с заместителем главы города Халидом Бековым, начальником отдела производства Лемой Мержоевой совместно со специалистами Росприроднадзора и завхозом больницы провели встречу для обсуждения выявленных нарушений.

В связи с обозначенными проблемами комиссия выдвинула рекомендации по закрытию колодцев с выводами нечистот.

«Комиссия установила конкретные сроки выполнения рекомендаций, которые должны быть соблюдены», — подчеркнули в мэрии.