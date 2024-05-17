В Ингушетии задержали пенсионера за убийство в 1997 году

«Оперативники МВД по республике и МО МВД России «Малгобекский» совместно с сотрудниками ВОГ МВД России в республике задержали в Малгобеке 73-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства в августе 1997 года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина в ходе конфликта семь раз выстрелил в потерпевшего из неизвестного оружия. Полученные ранения оказались смертельными.

В настоящее время гражданин 1951 года рождения, зарегистрированный в Республике Саха (Якутия), помещён в изолятор временного содержания в соответствии с требованиями статьи 91 УПК России.