В Ингушетии задержан поджигатель автомобиля

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, в отношении фигуранта заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Между тем, по информации пресс-службы регионального главка МЧС, 29 апреля ночью в сельском поселении Нестеровское Сунженского района загорелся Mercedes-Benz.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.