В Ингушетии жительница Хасавюрта получила условный срок за мошенничество 

В мошенничестве с причинением значительного ущербы признана виновной 24-летняя жительница Хасавюрта Дагестана, она получила условный срок, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.
Судом установлено, что два года назад осужденная разместила в сети «Интернет» объявление о продаже мобильного телефона марки IPhone 13 Pro Max за 50 тыс. рублей, фактически не имея его в наличии. Жительница Карабулака, решив приобрести телефон, перевела ей эту сумму, та пообещала, что отправит купленный гаджет по почте.
В тот же день мошенница сообщила покупательнице, что экстренно попала в больницу, и уговорила ее перечислить в долг на банковскую карту 7 тысяч, а затем еще и 6,5 тыс. рублей. Всего женщина перевела 63,5 тыс. рублей.
Не дождавшись ни телефона, ни денег потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
Карабулакский районный суд, с учетом возмещения материального ущерба, приговорил фигурантку к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.