В Ингушетии жительница Хасавюрта получила условный срок за мошенничество 

Судом установлено, что два года назад осужденная разместила в сети «Интернет» объявление о продаже мобильного телефона марки IPhone 13 Pro Max за 50 тыс. рублей, фактически не имея его в наличии. Жительница Карабулака, решив приобрести телефон, перевела ей эту сумму, та пообещала, что отправит купленный гаджет по почте.

В тот же день мошенница сообщила покупательнице, что экстренно попала в больницу, и уговорила ее перечислить в долг на банковскую карту 7 тысяч, а затем еще и 6,5 тыс. рублей. Всего женщина перевела 63,5 тыс. рублей.

Не дождавшись ни телефона, ни денег потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Карабулакский районный суд, с учетом возмещения материального ущерба, приговорил фигурантку к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.