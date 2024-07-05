В Карабулаке 6 июля отметят 100-летие ингушской государственности 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, программа празднования включает в себя выступление официальных лиц, чествование жителей города, проявивших себя в различных сферах и на ниве общественной работы, концерт артистов местной самодеятельности, народные гуляния. Начало мероприятия в 9 часов.

Напомним, инициатива празднования этого события получила поддержку со стороны главы государства, правительства и Министерства культуры России.

Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе была образована 7 июля 1924 года. Она просуществовала 10 лет.