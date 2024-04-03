В Карабулаке Ингушетии за счет мецената реконструируют пешеходный мост

Отмечается, что пользователи социальных сетей неоднократно обращали внимание на необходимость ремонта пешеходной переправы через реку Сунжа в районе парка имени 25-летия республики. В результате прохода паводковых вод было подмыто основание дерева, которое упало на мост, повредив конструкцию.

Руководство муниципалитета обратилось с просьбой посодействовать в восстановлении переправы к одному из меценатов, и тот сразу же дал согласие, решив сделать в священный месяц Рамадан благое дело для жителей и гостей Карабулака.

Мэр Ахмед Дидигов остался доволен ходом осуществляемых работ. На объекте в целях безопасности проведено усиление конструкции металлической фермой по всему периметру. В эти дни наращивают пол и перила, чтобы удобнее было подняться на мост, затем расширят ступеньки, а также сделают пандус для инвалидных колясок. Кроме того, предусматривается двусторонняя смотровая площадка. Фактически речь идёт о новой переправе, от старого варианта остаётся только массивное железное основание.

«При реализации благоустройства парка есть все перспективы, что эта зона отдыха станет одним из главных центров притяжения горожан, расположение и логистика этому благоприятствуют», — подчеркнул Ахмед Дидигов.