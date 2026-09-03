В «Кванториуме» Ингушетии открыт набор на новый учебный год

Юные участники смогут выбрать одно из основных направлений технопарка. В программу входят робототехника, программирование на Scratch и Python, аэромоделирование, электроника, 3D-моделирование, графический дизайн и автомоделирование.

Помимо технических дисциплин, в «Кванториуме» доступны дополнительные направления — английский язык и шахматы. Обучение ориентировано на развитие практических навыков, творческого мышления и интереса школьников к современным технологиям.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, перейдя по ссылке. Заявки принимаются через онлайн-форму. Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (928) 091-55-51. Технопарк работает по будним дням с 9 до 18 часов