В Малгобеке Ингушетии благоустраивают улицу Панфилова в рамках реализации нацпроекта

Павел Цороев

В Малгобеке продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, улица Панфилова является одной из четырех общественных территорий, благоустраиваемых в текущем году по нацпроекту. 

На объекте рабочие подрядной организации ООО «Стройальянс» к настоящему времени уложили надежное основание дороги для укладки асфальта, установили бордюры. Уже начато асфальтирование тротуара. Далее планируется укладка асфальтового покрытия дорожного полотна и установка нового уличного освещения.

«Нацпроект оказывает нам весомую помощь в деле благоустройства общественных пространств», — подчеркнули в мэрии города.

Нацпроекты
Благоустройство
Муниципалитет