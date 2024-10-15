В Малгобеке Ингушетии благоустраивают улицу Панфилова в рамках реализации нацпроекта

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, улица Панфилова является одной из четырех общественных территорий, благоустраиваемых в текущем году по нацпроекту.

На объекте рабочие подрядной организации ООО «Стройальянс» к настоящему времени уложили надежное основание дороги для укладки асфальта, установили бордюры. Уже начато асфальтирование тротуара. Далее планируется укладка асфальтового покрытия дорожного полотна и установка нового уличного освещения.

«Нацпроект оказывает нам весомую помощь в деле благоустройства общественных пространств», — подчеркнули в мэрии города.