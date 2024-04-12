В мошенничестве на 1,2 млн рублей подозревается жительница Ингушетии

Отмечается, что в дежурную часть отдела МВД по Назрани обратилась горожанка с заявлением о привлечении к ответственности бизнес-компаньона, которая обманом завладела ее товаром.

Правоохранители установили личность подозреваемой 1969 года рождения, которая взяла у потерпевшей под реализацию женскую одежду на общую сумму 1,2 млн рублей, пообещав расплачиваться по мере продажи вещей. Однако спустя длительное время своих обязательств не выполнила.

Фигурантка созналась в содеянном и пояснила, что одежду она продала, а деньги потратила. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России.