В Назрани реализуют комплекс мероприятий по благоустройству 

Мэрия Назрани реализует комплекс мероприятий по благоустройству. Так, в Насыр-Кортском административном округе начали обновлять остановки.
«В настоящее время демонтирован весь облицовочный материал остановок, в течение недели сооружения приобретут новый, ухоженный вид», — сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете.
Кроме того, как заверили власти города, уже в течение следующей недели начнется масштабная установка новых урн по территории Назрани. Информация об этом будет опубликована дополнительно.
Напоминаем, рабочие бригады продолжают покос травы по всему периметру города.