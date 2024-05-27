В Назрани реализуют комплекс мероприятий по благоустройству 

«В настоящее время демонтирован весь облицовочный материал остановок, в течение недели сооружения приобретут новый, ухоженный вид», — сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете.

Кроме того, как заверили власти города, уже в течение следующей недели начнется масштабная установка новых урн по территории Назрани. Информация об этом будет опубликована дополнительно.

Напоминаем, рабочие бригады продолжают покос травы по всему периметру города.