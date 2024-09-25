В одной из средневековых башен в горной Ингушетии восстановили камин

Проект реализован под руководством мастера и инструктора Халида Пугоева. Художник Дмитрий Мадуров на основе замеров и исторических данных восстановил чертеж, соблюдая каждую деталь.

Помимо этого, также использовались эскизы средневековых каминов, которые были найдены этнографом и руководителем научного направления школы Якубом Гогиевым. Вышеуказанные материалы, датируемые первой половиной XX века, стали основой для разработки проекта реставрации.

«У нас сохранились фрагменты каминов из башенного комплекса «Анготе». Это и сделало возможным воссоздание точного образца. Отреставрированный камин является рабочим элементом, оснащенным вытяжкой. Он встроен в стену на глубину 80 см, что делает его достаточно функциональным и прочным». — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что создание каминов (очагов) согласно ингушским традициям не только способствует сохранению истории, но и открывает новые горизонты для обучения учеников.