В предгорном селе Чемульга Ингушетии построят новый ФАП

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе полпредства, также речь шла о проблеме приведения отдельных участков дорожной сети в селе Старомарьевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края в нормативное состояние.

В мероприятии приняли участие руководитель приемной главы государства в округе Олег Родькин, главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Игорь Дральщиков, федеральный инспектор по Ингушетии Залим Гудов, вице-премьер региона Юсуп Зурабов и исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Ставрополья Юрий Коваленко.

По обращениям, адресованным Президенту России, были приняты положительные решения, установлены сроки их исполнения. Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полпредства.