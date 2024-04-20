В сельском поселении Сагопши организуют подвоз воды на время ремонта сетей

«Жители столкнулись с проблемой отсутствия водоснабжения. Глава поселения, начальник «Водоканала» Малгобекского района и глава района выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Начальник «Водоканала» заверил жителей, что проблема будет решена в течение трёх дней», — сказал собеседник.

Отмечается, что жителям обеспечат подвоз воды, спецтехника уже прибыла и готова к работе.

«Это позволит обеспечить население жизненно важным ресурсом на время ремонта водопроводных сетей», — отметили в муниципалитете.

Ранее жители села Сагопши Малгобекского района обратились с коллективной просьбой принять меры в связи с отсутствием водоснабжения в течение нескольких дней. Они отмечают, что могут обеспечить себя питьевой водой, но скот нечем поить.