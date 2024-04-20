В сельском поселении Сагопши организуют подвоз воды на время ремонта сетей

Эмин Евлоев

Для жители сельского поселения Сагопши Малгобекского района Ингушетии организуют подвоз питьевой воды на время ремонта водопроводных сетей, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«Жители столкнулись с проблемой отсутствия водоснабжения. Глава поселения, начальник «Водоканала» Малгобекского района и глава района выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Начальник «Водоканала» заверил жителей, что проблема будет решена в течение трёх дней», — сказал собеседник.

Отмечается, что жителям обеспечат подвоз воды, спецтехника уже прибыла и готова к работе.

«Это позволит обеспечить население жизненно важным ресурсом на время ремонта водопроводных сетей», — отметили в муниципалитете.

Ранее жители села Сагопши Малгобекского района обратились с коллективной просьбой принять меры в связи с отсутствием водоснабжения в течение нескольких дней. Они отмечают, что могут обеспечить себя питьевой водой, но скот нечем поить.

Водоснабжение