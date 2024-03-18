В Сунже Ингушетии нашли взрывное устройство участника бандгруппы

«В ходе проведения обследования домовладения по улице Чеченская в Сунже, в котором раннее проживал один из участников бандгруппы, совершившей нападение на стационарный пост в сельском поселении Кантышево, правоохранительные органы обнаружили взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности было принято решение взрывное устройство уничтожить на месте. В ходе проведения мероприятий никто не пострадал.

Напомним, ночью 28 марта 2023 года был обстрелян стационарный пост ДПС «Волга-14» рядом с сельским поселением Кантышево. В результате нападения пострадали два сотрудника правоохранительных органов. 3 апреля начальник УФСБ по региону решил провести контртеррористическую операцию в Малгобекском районе. В ночь на 6 апреля сотрудники силовых структур столкнулись с сопротивлением членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт. В ходе операции погибли трое правоохранителей.