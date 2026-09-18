УПЧ в Ингушетии принял участие в выборах и провел мониторинг участка

В рамках мониторинга соблюдения избирательных прав граждан он также проинспектировал готовность участка. В ходе проверки Ибрагим Цечоев оценил техническое оснащение помещения, обеспечение мер безопасности, открытость избирательных процедур и доступность среды для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«На избирательном участке в полной мере соблюдены установленные стандарты проведения демократических выборов. Процесс организован в строгом соответствии с действующим законодательством, для граждан созданы все необходимые условия для свободного и комфортного волеизъявления. На данный момент нарушений избирательных прав жителей республики не зафиксировано, голосование проходит в штатном режиме при стабильной явке избирателей», — подчеркнул Ибрагим Цечоев.

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии также призвал местных жителей воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании, которое продлится до 20 сентября включительно.