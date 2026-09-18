С раннего утра все 10 избирательных участков Сунжи Ингушетии открыли свои двери

Градоначальник, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, посетил участок N° 908, расположенный в ООШ № 7. В рамках визита на участок для голосования глава муниципалитета пообщался с членами избирательной комиссии и оценил подготовку к голосованию.

На избирательном участке № 903 свой гражданский выбор сделала семья уроженца Сунжи, участника специальной военной операции, подполковника Хасана Тумгоева, посмертно награжденного звездой Героя России. "Мы пришли сюда, чтобы принять участие в важном для общества и страны событии",- подчеркнули члены семьи.. На этом пункте для голосования, расположенном во Дворце культуры города царит атмосфера праздника. Здесь представлены работы руководителя студии декоративно-прикладного искусства ДК Лиды Хамхоевой.

Наблюдатели следят за тем, чтобы процесс голосования проходил открыто, прозрачно и в соответствии с установленными правилами. Их присутствие помогает обеспечить внимание к соблюдению процедур на каждом этапе — от начала голосования до подсчёта голосов.

Отмечается, что для граждан на избирательных участках организована работа передвижного медицинского пункта. Все желающие могут пройти диспансеризацию и получить необходимую медицинскую помощь: измерить давление, определить уровень сахара крови, сделать электрокардиограмму.

Солисты Государственной филармонии им. А. Хамхоева подготовили для избирателей концертную программу.