Проходящих лечение бойцов СВО навестили в ИРКБ Ингушетии

«В совместном визите приняли участие социальный координатор Танзила Нальгиева и инспектор Военно-социального центра по Ингушетии Магомед Гадаборшев», — пояснил собеседник.

Во время встречи военнослужащих осведомили о федеральных и региональных мерах поддержки, возможностях медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Специалисты также проконсультировали бойцов по вопросам выплат и льгот, восстановления утраченных или повреждённых документов и оказали психологическую поддержку.

Основные вопросы участников СВО касались медицинской реабилитации, социальной поддержки, трудоустройства и обучения. Многие из них получили необходимые разъяснения непосредственно во время визита.

Отмечается, что совместные посещения позволяют представителям профильных организаций оперативно выявлять и решать вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО в период лечения и восстановления. Филиал фонда «Защитники Отечества» планирует проводить подобные визиты на регулярной основе.