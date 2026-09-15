Ветерану СВО с инвалидностью адаптируют жилье при содействии фонда

В рамках комиссионного выезда социальный координатор сектора инвалидов Мадина Бекова и представители городской мэрии обследовали условия проживания ветерана, оценили параметры квартиры и прилегающей инфраструктуры. Специалисты зафиксировали размеры входных и межкомнатных дверных проёмов, оценили состояние санитарно-бытовых помещений и определили архитектурные барьеры, требующие устранения.

По итогам обследования будет подготовлено техническое задание для разработки индивидуального проектно-сметного плана. В квартире планируется оборудовать безбарьерную входную зону, расширить дверные проёмы, демонтировать пороги, переоборудовать санузел и установить систему «Умный дом» с голосовым управлением.

Отмечается, что Мухаммед Нальгиев одним из первых отправился в зону СВО и выполнял боевые задачи, в ходе которых получил тяжёлое ранение. После демобилизации он прошёл реабилитацию в нескольких клинических центрах и продолжает восстановление здоровья. В настоящее время ветеран имеет инвалидность III группы.

«Индивидуальная адаптация жилья — одна из самых востребованных мер комплексной реабилитации ветеранов с тяжёлыми нарушениями здоровья. Консолидация усилий фонда и руководства города позволяет комплексно подойти к вопросу социализации Мухаммеда Нальгиева и обеспечить ему максимальную бытовую автономность», — подчеркнула Мадина Бекова.

Работы направлены на создание безопасной и доступной среды, которая позволит ветерану максимально самостоятельно пользоваться жилым пространством.