Мэр Магаса поручил ускорить строительство дороги к детскому саду

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, в рабочем выезде также приняли участие начальник ОПО Магомед Халмурзиев и директор МКУ «Электросеть г. Магас» Хаматхан Сагов.

Глава города осмотрел территорию и отметил, что транспортная доступность дошкольного учреждения должна обеспечиваться одновременно с развитием жилой застройки. При возведении новых кварталов необходимо предусматривать строительство дорог, тротуаров и других объектов инфраструктуры.

По итогам выезда Муса Темурзиев поручил ускорить выполнение дорожных работ. Кроме того, участники обсудили обустройство наружного освещения на данном участке.