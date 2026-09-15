Образовательную программу для начинающих бизнесменов запускают в Ингушетии

«Обучение продлится с 22 сентября по 10 декабря. Занятия будут проходить онлайн и очно в Магасе. Основная часть программы рассчитана на вечернее время, что позволит участвовать в ней и тем, кто работает по найму», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы регионального Коммолодежи.

За три месяца под руководством наставников-практиков участники смогут сформулировать и проверить свою идею на реальных клиентах, определить потребности потенциальной аудитории и понять, за какой продукт или услугу люди готовы платить. Также слушатели соберут первую версию продукта, рассчитают его базовую экономику и подготовят проект к защите перед экспертной комиссией.

По итогам обучения участники получат сертификаты. Для начинающих предпринимателей программа станет возможностью освоить продуктовый подход и научиться принимать решения на основе данных, а для сотрудников в найме — попробовать себя в новой профессиональной роли без необходимости увольняться с основной работы.

Для участия необходимо оставить заявку и пройти короткое собеседование с командой программы. Подать заявку можно по ссылке.