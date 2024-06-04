Выпускники Ингушетии сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Отмечается, что экзамен по обществознанию сдают 1104 участника, по физике — 175. В регионе открыто 6 пунктов проведения экзаменов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

Участники ЕГЭ по физике имеют возможность использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.

Отмечается, что свои результаты участники узнают не позднее 20 июня.