Ингушский футболист «Динамо Тбилиси» попал в символическую сборную Грузии

Эта отметка стала заслуженной наградой за его яркую и эффективную игру в гостевом матче с «Самгурали», где тбилисцы победили со счётом 3:2. С первых минут Халид включился в игру и держал высокий темп до самой замены.

Он постоянно искал способы усилить атаку, перемещался в свободные зоны и брал инициативу на себя в важные моменты.