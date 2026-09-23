Ингушский футболист «Динамо Тбилиси» попал в символическую сборную Грузии

Форвард тбилисского «Динамо» впервые за этот сезон оказался в числе лучших игроков тура — его выбрали в состав команды 27-го тура Высшей лиги Грузии, сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики.
Эта отметка стала заслуженной наградой за его яркую и эффективную игру в гостевом матче с «Самгурали», где тбилисцы победили со счётом 3:2. С первых минут Халид включился в игру и держал высокий темп до самой замены.
Он постоянно искал способы усилить атаку, перемещался в свободные зоны и брал инициативу на себя в важные моменты.