За хранение гранаты житель Ингушетии ответит в суде 

Отмечается, что осколочная граната с запалом были обнаружены сотрудниками управления ФСБ по республике в январе текущего года в домовладении мужчины при проведении специального мероприятия. Фигурант был заключен под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Сунженский районный суд.

Мужчине вменяется ч.1. ст. 222.1 УК России. Ему грозит от 6 до 8 лет тюрьмы со штрафом до 100 тыс. рублей.