За хранение гранаты житель Ингушетии ответит в суде 

В незаконном хранении взрывного устройства обвиняется 31-летний житель города Сунжа, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры республики.
Отмечается, что осколочная граната с запалом были обнаружены сотрудниками управления ФСБ по республике в январе текущего года в домовладении мужчины при проведении специального мероприятия. Фигурант был заключен под стражу.
Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Сунженский районный суд.
Мужчине вменяется ч.1. ст. 222.1 УК России. Ему грозит от 6 до 8 лет тюрьмы со штрафом до 100 тыс. рублей.