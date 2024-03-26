За махинации с маткапиталом жительнице Ингушетии грозит до шести лет колонии

В ведомстве подчеркнули, что женщина подала заявление для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и прикрепила сфальсифицированное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Она получила более 400 тыс. рублей, которые в дальнейшем обналичила.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по 3 части статье 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.